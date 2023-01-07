Samsun'da "VEX Robotics" turnuvası düzenlendi

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SAMSUN (AA) - Samsun'da "VEX Robotics" turnuvası gerçekleştirildi.

Özel bir okul ile Atakum Belediyesinin iş birliğinde gerçekleştirilen turnuvaya Samsun, İstanbul, Bolu, Antalya, Bursa, Kocaeli ve Ankara'dan 13 lise takımı ile 11 ortaokul takımı katılıyor.

Turnuvanın ilk gününde sıralama maçları ve robot beceri etabı gerçekleştirildi. Turnuvada ortaokul öğrencileri kendi tasarladıkları VEX IQ robotları, lise öğrencileri ise VEX V5 robotları ile katılıyor.

Takımların otonom programlamaya yönelik becerilerini geliştirebilecekleri turnuvada rekabetin değil, iş birliğinin ön plana çıkarılması amaçlanıyor.

Turnuva, yarın sona erecek.



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