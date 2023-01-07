Samsun'dan kısa kısa

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SAMSUN (AA) - Salıpazarı Belediye Başkanı Halil Akgül, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünü ziyaret etti.



Akgül, burada antrenörler, gençlik merkezi öğreticileri ile gençlik liderleriyle sohbet etti, istek, öneri ve taleplerini dinledi.



Salıpazarı Kitap Kahve Gençlik Merkezinde sürdürülen faaliyetler hakkında bilgi alan Akgül, gençlerin istek ve önerilerini önemsediklerini, onlara destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

İlçeye spor tesisleri kazandırıldığını, bu tesislerin gençler tarafından dolu dolu kullanılmasından dolayı memnun olduğunu anlatan Akgül, gençlik merkezi ile kütüphane ve kültür merkezi çalışmalarının sürdüğü kaydetti.

Programa Salıpazarı Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Fatih Sağlam da katıldı.







- Ladik'te 305 kedi ve köpeğe mikroçip takıldı

Tarım ve Orman Bakanlığınca "Kedi, Köpek ve Gelinciklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik" kapsamında başlatılan uygulama, 31 Aralık 2022'de sona erdi.

Tarım ve orman müdürlükleri ile veterinerlerde yapılan çip işleminin ardından hayvanlarını "Ev Hayvanı Kayıt Sistemi"ne dahil ettirenlere bilgilerin yer aldığı kimlik kartları verildi.

Ladik Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli tarafından da ilçede kedi ve köpeklere mikroçip takma uygulaması, ilçe müdürlüğü ile işletmelerde uygulandı.



Bu kapsamda ilçede 305 kedi ve köpeğe mikroçip takıldı. Ayrıca 31 Aralık'ta 92 kayıt alındığı, bunlara da ocak ayında takılmasıyla mikroçip takılan hayvan sayısının 397 olacağı belirtildi.





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