Bafra'da devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İsmail Can G'nin (28) kullandığı 55 ADN 181 plakalı motosiklet, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde devrildi.

Kazada yaralanan İsmail Can G, 112 Acil Servis ekibince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.



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