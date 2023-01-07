Samsun'da firari hükümlü yakalandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmada, yaralama ve hırsızlık suçlarından hakkında kesinleşmiş 14 yıl 3 ay 7 gün hapis cezası bulunan O.A'nın (24) Kızılırmak Mahallesi'ndeki bir evde saklandığı belirlendi.

Düzenlenen operasyonla yakalanan O.A. işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.​​​​​​​

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