Samsun’da 139 bin 842 sentetik ecza hapı ele geçirildi

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAMSUN (AA) - Samsun’da düzenlenen operasyonda 139 bin 842 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Y.Z.S. ve O.Ş’nin organize hareket ederek Samsun’a yüklü miktarda uyuşturucu madde getirdiği ve burada dağıtım yapacakları bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Şüphelilerin kiraladıkları aracı kent girişinde durduran ekipler, yaptıkları aramada, 2 bin 497 kutu halinde toplam 139 bin 842 kapsül sentetik ecza hapı ele geçirdi.

Gözaltına alınan Y.Z.S. ve O.Ş. emniyete götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.