Samsun'da 9 bin 580 filtreli sigara kağıdı ele geçirildi

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Tekkeköy ilçesinde düzenlenen operasyonda 9 bin 580 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Tekkeköy ilçesi Kirazlık Mahallesi’nde belirlenen bir iş yerine operasyon düzenledi.

Ekipler iş yerinde yaptıkları aramada 2 bin bandrolsüz boş makaron, 7 bin 580 doldurulmuş makaron ile 2 kilo kıyılmış tütün ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli M.M. hakkında adli işlem yapıldı.

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