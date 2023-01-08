Havza'da vefat eden okul müdürü toprağa verildi

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

SAMSUN (AA) - Havza ilçesinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden okul müdürü toprağa verildi.

Düne gece evinde rahatsızlanan, kaldırıldığı Havza Devlet Hastanesi'nde kalp krizi geçirdiği belirlenen Sivrikese Ortaokulu Müdürü Ahmet Oktay Koçak (58), müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Koçak'ın cenazesi, Kevser Camisi'nde kılından cenaze namazının ardından İlçe Mezarlığında toprağa verildi.

Cenazeye, Koçak ailesi ile CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Hakan Erhan, Şube Müdürü Turan Demir, Havza Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Mustafa Başaran, Havza Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ömer Büyük, İYİ Parti İlçe Başkanı Sayim Çalışkan, eski Belediye Başkanı Murat İkiz, okul idarecileri, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.



Ahmet Oktay Koçak'ın kardeşi Okay Koçak, ağabeyinin ani kaybından dolayı çok üzgün olduklarını belirterek, cenazeye katılanlara ve taziyelerini iletenlere teşekkür etti.



Milli Eğitim Müdür Vekili Hakan Erhan ise Milli Eğitim camiası olarak değerli bir mensuplarını kaybettiklerini vurgulayarak, "Çalışkanlığı ile her zaman bizlere örnek olan, öğrencilerini çocukları gibi gören ve onların eğitimi için hiçbir fedakarlıktan geri durmayan değerli bir meslek büyüğümüzü kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşmaktayız. Merhum öğretmenimiz ve idarecimiz Ahmet Oktay Koçak'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine baş sağlığı dilerim." dedi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.