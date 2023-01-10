Samsun'da ehliyetsiz sürücünün aracında kaçak kesilmiş 5 ton odun ele geçirildi

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde, yol kontrolünde durdurulan bir kamyonette kaçak kesilmiş 5 ton odun bulundu.

Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı Ağcagüney Karakol Komutanlığı ile 14. Trafik Timi, Şeyhgüven Mahallesi'nde gerçekleştirdikleri yol kontrol devriyesinde, N.Ç'nin kullandığı 42 S 0008 plakalı kapalı kasa kamyoneti durdurdu.

Sürücü N.Ç'nin ehliyetsiz ve alkollü olduğunu tespit eden ekipler, araçta kaçak kesilmiş 5 ton odun ele geçirdi.

Gözaltına alınan N.Ç. işlemleri için jandarmaya götürüldü.

Odunlar, Çarşamba Orman İşletme Şefliğine teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.