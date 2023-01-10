Samsun'da tarım aletleri çalan 2 zanlı yakalandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde bir çiftçinin tarım aletlerini çalan 2 şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.

Paşaşeyh Mahallesi'nde bahçesindeki tarım aletlerinin çalındığını fark eden G.E, jandarmaya başvurdu.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmaları ve güvenlik kamerası incelemelerinin ardından kimlikleri tespit edilen Ş.A. ve M.T'yi gözaltına aldı.



Zanlıların Emirefendi Mahallesi'ndeki ikametlerinde, çalınan römork, tütün dizme makinesi, 3 pulluk ve 2 saban bulundu.



Tarım aletleri teslim edilen G.E. jandarma ekiplerine teşekkür etti.

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