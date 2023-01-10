Samsun'da kayıp çocuk jandarma ekiplerince bulundu

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SAMSUN (AA) - Samsun'da hakkında kayıp ihbarı bulunan 15 yaşındaki kız çocuğu, jandarma ekiplerince bulundu.

Vezirköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, geçen yıl 3 Mayıs'tan bu yana hakkında kayıp ihbarı bulunan B.S'nin Boruk Mahallesi'ndeki bir ikamette olduğu ihbarını aldı.

Cumhuriyet savcılığından alınan talimat doğrultusunda ikamete operasyon düzenleyen ekipler, çocuğu buldu.

Operasyonda D.G. (22) ile babası M.G. ve annesi K.G. gözaltına alındı.



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