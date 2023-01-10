Samsun'da kaçak kesilmiş 7 ton odun ele geçirildi

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde kaçak kesilmiş 7 ton odun ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

Çarşamba Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı, JASAT ve 26. Trafik Timi ekipleri, Samsun Ordu kara yolu Helvacalı Mahallesi mevkisinde gerçekleştirdikleri yol uygulamasında C.G'nin kullandığı 55 GM 618 plakalı kamyoneti durdurdu.

Araçtaki odunların damgasız olduğu ve nakliye tezkeresinin bulunmadığını tespit eden ekipler, 7 ton oduna el koydu. Gözaltına alınan C.G. jandarmaya götürüldü.

Odunlar ise Çarşamba Orman İşletme Şefliğine teslim edildi.

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