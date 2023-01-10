SAMDOB, "Rigoletto" operasını yeni yılda da sahneleyecek

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAMSUN (AA) - Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), yeni yılda da "Rigoletto" operasıyla sanatseverlerin karşısına çıkacak.

SAMDOB'dan yapılan açıklamaya göre, 2022 yılının son prömiyer eseri "Rigoletto" operası yeni yılda da Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Salonu'nda sahnelenecek.

Victor Hugo'nun "Kral Eğleniyor" adlı oyunundan Francesco Maria Piave tarafından uyarlanan, librettosu ve Verdi'nin notalarıyla tanınan opera, sarayın kambur soytarısı Rigoletto'nun sarayın karmaşık ortamından korumaya çalıştığı kızı Gilda'nın yaşadığı trajik aşk hikayesini konu ediniyor.

SAMDOB başrejisörü Cenk Bıyık'ın sahneye koyduğu eserin orkestra şefliğini Tulio Gagliardo Varas ve Mürsel Yavuz, koreografisini Berk Can Ceylan üstlenirken, dekor Hakkı Kandır, kostümler Gülnur Çağlayan Tuluk, ışık tasarımı Oğuz Murat Yılmaz imzasını taşıyor.

Operada Raushan Baigulakova ve Paolo Villa koro şefleri, Seçil Küçükçelebi ise başkemancı olarak yer alıyor.

"Rigoletto", 14 Ocak'ta saat 20.00'de iki perde olarak İtalyanca seslendirilecek ve Türkçe üst yazıyla seyirciyle buluşacak.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.