Samsun'da 35 yaşındaki kişinin hastanedeki ölümü şüpheli bulundu

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SAMSUN (AA) - Samsun'un İlkadım ilçesinde 35 yaşındaki kişinin hastanedeki ölümü şüpheli bulundu.

Alınan bilgiye göre, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ruh ve Sinir Hastalıkları Bölümü Adli Psikiyatri Servisi'nde yaklaşık bir aydır şizofreni tedavisi gören 35 yaşındaki Arif K'nin kalbi durdu.

Hastanenin acil servisine getirilen Arif K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Acil servis hekiminin şüpheli ölüm değerlendirdiği olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Arif K'nin cenazesinin, otopsinin ardından defnedilmek üzere memleketi Sinop'un Gerze ilçesine gönderileceği öğrenildi.



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