Terme'de yılın ilk muhtarlar toplantısı yapıldı

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SAMSUN (AA) - Terme'de 2023 yılının ilk muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi.

Terme Kaymakamı Metin Maytalman ve Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Alemdar başkanlığında Halk Eğitim Merkezinde yapılan toplantıya, ilçeye bağlı 82 mahallenin muhtarı ile kurum ve kuruluşlarla belediye birim müdürleri katıldı.



Muhtarların talep ve şikayetlerini dinleyen Maytalman ve Alemdar, sorunların takipçisi olacaklarını belirtti.



Maytalman, alınacak kararların hayırlara vesile olmasını dileyerek, "Bugün 10 Ocak, Çalışan Gazeteciler Günü. Bu vesileyle basın mensuplarımızın günlerini de kutlarım." dedi.





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