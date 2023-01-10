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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun'dan kısa kısa

AA

Samsun'dan kısa kısa

SAMSUN (AA) - Salıpazarı Belediye Başkanı Halil Akgül, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla gazetecilerle bir araya geldi.

Akgül, Yeşilırmak Gazeteciler Cemiyeti Derneği üyeleriyle bir restoranda düzenlenen etkinlikte, basın çalışanlarının günlerini kutladı.

Görev süresi boyunca gazetecilerle her zaman sevginin, saygının olduğu bir ortamda bulunduklarını dile getiren Akgül, "Çünkü onlar mesleklerini düzgün şekilde yapıyorlar. Onlar bizim için çok önemli. Yaptıklarımızı kendimizin anlatması çok önemli değil, birilerinin anlatması gerekiyor. Bu noktada bizim elimiz, ayağımız, dilimiz oldular. Eğer yanlış bir şey olursa da gazeteciler bu yanlışın önüne geçmek istiyor. İyi, güzel işler yapmak isteyenlere de vesile oluyorlar." dedi.

Konuşmaların ardından Akgül, Yeşilırmak Gazeteciler Cemiyeti Derneği Başkanı Erol Şeker ve basın mensuplarına plaket sundu.

Programa Salıpazarı Belediye Başkan Yardımcısı Alim Çakır, Çarşamba Bedensel Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Kerim Deniz ile basın mensupları katıldı.


- Muhtarlardan YEDAŞ İşletme Şefliğinin yeniden açılması talebi

Salıpazarı ilçesinde muhtarlar, kapanan YEDAŞ İşletme Şefliğinin yeniden açılması talebinde bulundu.

Salıpazarı Muhtarlar Derneği Başkanı Erol Gürsoy, dernek binasında yaptığı basın açıklamasında, 44 mahalle muhtarı olarak YEDAŞ İşletme Şefliğinin yeniden ilçede olmasını istediklerini söyledi.

Şu anda ilçedeki YEDAŞ'ta sadece bir personel olduğunu ve onun da yalnızca dilekçe aldığını anlatan Gürsoy, "Eskiden olduğu gibi abone işlemleri ve arıza ekiplerinin ilçemizde olmasını istiyoruz. Salıpazarı ilçemizde 44 muhtarlık, 210 trafomuz var. Mağduruz ve bu mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz." diye konuştu.


- Başkan Akgül, sporculara krampon hediye etti

Salıpazarı Belediyespor U18 futbol takımı, hafta sonu oynayacağı ilk maçının hazırlıklarını antrenör Cengiz Demirel yönetiminde devam ediyor.

Salıpazarı Şehir Stadyumu'nda hazırlıklarını sürdüren futbol takımının antrenmanını izleyen Belediye Başkanı Halil Akgül, futbolculara krampon hediye etti.

Akgül, dört aydır hazırlıklarını sürdüren U18 futbol takımı oyuncularına ve teknik ekibine yeni sezonda başarılar diledi.


- Havza TSO'dan gazetecilere plaket

Havza Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) tarafından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla ilçede görev yapan gazetecilere plaket verildi.

Havza TSO Yönetim Kurulu tarafından misafir edilen gazetecilere ilçeye ve Havza TSO'ya verdikleri desteklerden ötürü teşekkür edildi.

Havza TSO Başkanı Erkan Acar, gazetecilik mesleğinin fedakarlık ve özveri isteyen, sorumluluk taşıyan onurlu bir meslek olduğuna işaret ederek, "Bu işe gönül veren arkadaşlarımızın yaşadıkları zorlukları, gece gündüz verdikleri emeği takdir etmememiz olanaksız. Gazeteciler, önemli bir sorumluluğu yerine getiriyor. Hızla büyüyen ve gelişen Havza'mızın gerek ekonomik gerekse sosyal olarak geldiği noktada sivil toplum örgütlerinin yanı sıra basın kuruluşlarımızın katkısı azımsanmayacak derecede büyüktür. Sorumluluk bilinciyle ilkeli şekilde mesleğini icra eden, topluma yön veren, haber alma ve bilgi edinme ihtiyacımızı gideren tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum." diye konuştu.

Programa Havza TSO Başkan Yardımcısı Yakup Akekin ve yönetim kurulu üyesi Yusuf Alper Gedik de katıldı.


- Başkan Kılıç'tan 10 Ocak Gazeteciler Günü mesajı

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kılıç, mesajında, kamuoyunun doğru bilgi almasının ancak özgür basınla mümkün olduğuna dikkati çekti.

Gazeteciliğin aynı zamanda bir kamu hizmeti olduğunu vurgulayan Kılıç, şunları kaydetti:

"Demokratik düzeninin sağlıklı işleyebilmesi için basının her anlamda özgür olması gerekir. Basın, toplumsal bilinç oluşmasını sağlayan, kurumlar ve halk arasında bilgi akışını kuran en önemli etkenlerden birisidir. Ülkemizde, bölgemizde, ilimizde ve ilçemizdeki gelişmelerin aslına uygun haliyle algılanıp yorumlanmasında, halkımızın bilgilendirilmesinde yerel gazetelerin de önemli bir rolü bulunmaktadır. Mesleğin gerektirdiği sorumlulukla etik kuralları doğrultusunda ilkeli ve sorumlu habercilikten taviz vermeksizin, görevlerini zor şartlarda yerine getiren basın mensuplarımız, şüphesiz ülkemizin demokratikleşme sürecine büyük katkı sunmaktadırlar."


- Kaymakam Atar'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Kavak Kaymakamı Faruk Atar, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Atar, mesajında, basın çalışanlarının görevlerini basın etik ilkeleri çerçevesinde doğru, tarafsız, kişilik haklarına ve özel hayata saygı ve toplumsal değerlere hassasiyet anlayışı çerçevesinde yerine getirmesiyle toplumsal gelişme ve bilinçlenmeye önemli katkılar sağladıklarını anlattı.

Kamuoyunun doğru haber alma ve bilgilenme hakkının en etkili aracı olan özgür ve tarafsız basının demokratik ve şeffaf toplum olmanın öncelikli şartlarından biri olduğuna işaret eden Atar, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Dünya ve ülke gündemine ait gelişmeleri sıcağı sıcağına kamuoyuna aktararak toplumun haber alma ihtiyacını karşılayan gazetecilik mesleği, sorumluluk, fedakarlık ve vicdan gerektiren, zor fakat onurlu mesleklerden birisidir. Kamuoyunu bilgilendirmek adına doğru haber verme, tarafsızlık, objektiflik, özel hayata ve kişilik haklarına saygı gibi değerleri içinde barındıran önemli bir mesleği icra eden gazetecilerimiz, ilkeli yayıncılık anlayışı ile olayları tarafsız bir şekilde halka aktararak vatandaşın en doğal hakkı olan zamanında, doğru ve eksiksiz bilgi almalarını sağlayarak milletin vicdanının sesi olmaktadır."


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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