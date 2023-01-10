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Samsun'da "Kitap iyileştirir" kampanyası başlatıldı

AA

Samsun'da "Kitap iyileştirir" kampanyası başlatıldı

SAMSUN (AA) - Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanan "Ceza infaz kurumu yerleşkelerinde kütüphane kurulmasına ilişkin işbirliği protokolü" kapsamında başlatılan kitap bağışı kampanyasına Samsun'dan destek verildi.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Bafra Adliyesi'nde "Kitap iyileştirir" sloganıyla düzenlenen kampanyanın açılışında yaptığı konuşmada, geçen yıl da kitap okuma ve bağış kampanyaları düzenlediklerini söyledi.

Ceza infaz kurumlarına gelenleri iyileştirmenin yanında topluma nasıl daha fazla kazandırabileceklerini planladıklarını belirten Dağlı, "Onları ceza infaz kurumlarından çıktıktan sonra iş ortamına veya bilimsel çalışmalara nasıl sokabiliriz, bazı yetenekleri nasıl kazandırabiliriz, bunlarla ilgili çalışmalarımız adli kurumlarla ve başsavcılarımızla devam ediyor. Bu manada Samsun'da güzel çalışmalar yapılıyor." dedi.

Dağlı, yakın zamanda ceza infaz kurumu olan ilçelerin tamamının başsavcıları ve cezaevi müdürleriyle ilçe müdürlüklerinin öncülüğünde koordinasyon toplantısı yapmayı düşündüklerini kaydetti.

Bafra Cumhuriyet Başsavcısı Olcay Aksoy da infaz kanunlarına göre cezaevi güvenlik tedbirleriyle ulaşılması istenilen temel amacın hükümlülerin yeniden suç işlemesini önlemek, toplumu suça karşı korumak, hükümlülerin sosyalleşmesini teşvik etmek ve topluma saygılı bireyler sağlamak olduğunu anlattı.

Bakanlıklarının birçok kurumunda yetersiz olan kitap sayısını artırmak için bu tür faaliyetlere önem verdiğini dile getiren Aksoy, "2021 yılında bağış kampanyasının sloganı, 'Bir kitap, bir umut" olarak belirlenmişti. Bu yıl ise Bakanlığımız sloganını 'Kitap iyileştirir' olarak belirledi. 'Kitap iyileştirir' diyoruz ve herkesi kurum kütüphanelerin güçlenmesi için kitap bağışlamaya davet ediyoruz." ifadesini kullandı.

Programa Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen ila davetliler katıldı.

- Vezirköprü

Vezirköprü Adliyesinde düzenlenen törende de katılımcılar, hükümlüler için kitap bağışında bulundu.

Vezirköprü Cumhuriyet Savcısı Sena Çiğdem Köse, burada yaptığı konuşmada, cezaevindeki tutuklu ve hükümlülerin asgari düzeydeki imkanlarla kalmaları yerine insan onuruna yaraşır şekilde vakit geçirmeleri amacıyla kitaba kolaylıkla erişebilmelerinin önem taşıdığını söyledi.

Kitapların yalnız kalmış insanların en iyi dostu olduğunun altını çizen Köse, "Zamanın büyük denizinde dikilmiş deniz fenerleridir. Bu anlayış temelinde 'Kitap iyileştirir' sloganıyla başlatılan kampanyada misafirlerimizin de yalnızlığın karanlığına ışık tutacak kitap bağışlarını beklemekteyiz." diye konuştu.

Vezirköprü Fazıl Ahmet Paşa İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü Kani Yılmaz ise Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasındaki iş birliği protokolünün 2019 yılında imzalandığını hatırlattı.

Kütüphane personeli tarafından protokol gereği Ceza ve İnfaz Kurumu Kütüphanesinde görevli personele Bakanlığa bağlı kütüphanelerde kullanılan Kütüphane Otomasyon Sistemi eğitimi verildiğini aktaran Yılmaz, ceza infaz kurumundaki tüm koğuşlara kitap listesinin ulaştırıldığını kaydetti.

Geçen yıl 299 kayıtlı üyenin 1155 ödünç kitap alarak bu imkandan faydalandığına dikkati çeken Yılmaz, Vezirköprü Fazıl Ahmet Paşa İlçe Halk Kütüphanesi olarak kampanyaya 50 kitap bağışıyla destek verdiklerini vurguladı.

Programa Vezirköprü Cumhuriyet Savcısı Şeyhmus Daş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata, Vezirköprü Denetimli Serbestlik Müdürü Adil Firar, Vezirköprü M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Adem Ulutaş, Vezirköprü İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Kaya ile davetliler katıldı.


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