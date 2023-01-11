10 Ocak İdareciler Günü Vali Dağlı'nın katılımıyla Havza'da kutlandı

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SAMSUN (AA) - 10 Ocak İdareciler Günü, Samsun Valisi Zülkif Dağlı'nın katılımıyla Havza'da kutlandı.

Havza Kaymakamlığının ev sahipliğinde kutlanan 10 Ocak İdareciler Günü etkinlikleri kapsamında Samsun Vali Yardımcıları Emin Çolak ve Şevket Cinbir ile kaymakamlar ve eşleri, Havza Kaymakamı Cengiz Nayman'ın misafiri oldu.

Ardından Samsun'da görevli mülki idari amirleri, Kaymakam Nayman ve Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'in eşliğinde Havza Atatürk Evi ile tarihi Yörgüç Paşazade Mustafa Bey Camisi'ni ziyaret etti.

Daha sonra Vali Dağlı'nın katılımıyla bir tesiste düzenlenen programa geçildi.

Dağlı, Havza'da görev yapan gazetecilerle pasta keserek, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı. Dağlı, "İlimizin kültürel, sosyal ve ekonomik gelişiminde etkin rol üstlenen yerel basınımızın temsilcisi gazetecilerimiz başta olmak üzere tüm basın mensuplarımıza çalışmalarında başarı ve kolaylıklar diliyor, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum." dedi.

Samsun'da görev yapan mülki idari amirlerinin de 10 Ocak İdareciler Günü'nü kutlayan Dağlı, şunları kaydetti:



"Mülki idare aslında zor zamanlara aranan bir meslek. Gecelerimizin gündüzlerimizin karıştığı zamanlar oldu. Mülki idare böyle bir meslek ama mesleğimizin gereği bu. İnşallah sağlık sıhhat içinde görevlerimizi yerine getiririz. Birlik ve beraberlik içinde üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir iş olmaz. Görevi başında şehit olanlar başta olmak üzere ebediyete irtihal etmiş fedakar idarecilerimize Allah'tan rahmet diliyor, güzel vatanımızın her köşesinde devletimizin bekası için çalışan vali yardımcılarımız ve ilçelerimizde hizmet veren kaymakamlarımızla tüm idarecilerimizin 10 Ocak İdareciler Günü'nü kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum."



Programda, Kaymakam Nayman'ın eşi, Asarcık Kaymakamı Fatma Gül Nayman'ın doğum günü için yaptırdığı pasta da kesildi.



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