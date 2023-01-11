Samsun'un Salıpazarı ilçesinde kız öğrencilerin katılımıyla futbol takımı kuruldu

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Salıpazarı ilçesinde ortaokul ve lise öğrencilerinin katılımıyla kız futbol takımı oluşturuldu.

Salıpazarı Belediyesi ile Halk Eğitim Merkezi'nin desteğiyle Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde kurulan kız futbol takımı, çalışmalarına şehir stadında başladı.

Halk Eğitim Merkezi bünyesinde görev yapan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü mezunu Şule Nur Çalış'ın çalıştırdığı takımda, ilçedeki lise ve ortaokullarda öğrenim gören 20 kız öğrenci bulunuyor.

Bu yıl hazırlıklarını tamamlamayı planlayan Salıpazarı Kız Futbol Takımı'nın hedefi, gelecek yıl bir ligde mücadele edebilmek.

Çalış, AA muhabirine, bazı öğrencilerinin kendisine futbol oynamak istediklerini iletmeleri üzerine bu konuda çalışma başlattıklarını söyledi.

Öğrencilerin bir şeyleri başarmak istediklerini vurgulayan Çalış, "Ben de onlara bir antrenör, bir öğretmen olarak destek çıkmak istedim. Kimisi eğitimci, kimisi antrenör, kimisi de futbolcu olmak istiyor. Ben onlara bu yolda destek olup ışık tutacağım. Umarım bir şeyleri başarabiliriz. Bana her türlü desteği sağlayan İlçe Gençlik ve Spor Müdürümüz Fatih Sağlam'a da teşekkür ediyorum." dedi.

Kız futbol takımı oyuncularından Salıpazarı İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi 13 yaşındaki Elif Şule Kılıç da futbol oynamayı çok sevdiğini belirterek, "Kendimi de bu yönde ilerletmek istedim. Şule hocamızın kurs açtığını duydum ve arkadaşlarımla katıldım. Şule hocam da bizi kırmadı ve takıma dahil etti. Kendisine çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.





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