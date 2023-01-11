Samsun'da uyuşturucu operasyonunda bir zanlı yakalandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı Çarşamba 3. JASAT ve KOM Şube ekiplerince uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında operasyon düzenlendi.



Çay Mahallesi'nde E.H'nin (23) üst aramasında 3,16 gram kubar esrar ile 7 sentetik ecza hapı bulundu. Zanlının ikametlerinde yapılan aramada ise 1 kilo 218 gram kubar esrar ele geçirildi.



Şüpheli gözaltına alınarak İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.







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