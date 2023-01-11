Salıpazarı'nda uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı

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SAMSUN (AA) - Salıpazarı ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı.



İlçe Jandarma Komutanlığı ve Samsun JASAT ekipleri, M.K. isimli şahsın uyuşturucu madde bulundurduğuna yönelik istihbarat üzerine çalışma başlattı.



​​​​​​​M.K'nin ikametinde yapılan aramalarda içime hazır halde 100 gr esrar maddesi ele geçirildi.



Hakkında 4 farklı suçtan aranma kaydı olduğu belirlenen zanlı gözaltına alındı.



M.K, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

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