Kavak İlçe Halk Kütüphanesinden geçen yıl 12 bin 795 kişi yararlandı

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SAMSUN (AA) - Kavak İlçe Halk Kütüphanesinden 2022 yılında 12 bin 795 kişinin hizmet aldığı bildirildi.

Kavak İlçe Halk Kütüphanesi görevlisi Abdulsamet Baş, AA muhabirine, Kavak Belediyesine ait Merkez İş Hanı'nda faaliyet gösteren kütüphanede 10 bin 351 kitap ve 6 bilgisayar bulunduğunu söyledi.

Okullarda da kütüphane bulunmasına rağmen öğrencilerin kütüphanelerine yoğun ilgi gösterdiğini belirten Baş, "Kütüphanemize gelen öğrencilerimiz huzurlu bir ortamda hem derslerini yapıyor ve hem de kitap okuyup internet ortamında araştırma yapıyor. İsteyenler ödünç kitap da alabiliyor." dedi.

Kütüphaneden geçen yıl 12 bin 795 kişinin yararlandığını aktaran Baş, hizmetlerinden daha çok kişinin yararlanması için çaba gösterdiklerini kaydetti.





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