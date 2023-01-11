Trafik kazasında hayatını kaybeden Uzman Onbaşı Karabut son yolculuğuna uğurlandı

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SAMSUN (AA) - Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında 23 yaşında hayatını kaybeden Jandarma Uzman Onbaşı Resul Karabut'un cenazesi, Samsun'un Havza ilçesinde toprağa verildi.

Kazada hayatını kaybeden Karabut'un cenazesi, Havza Devlet Hastanesi morgundan alınarak Dereköy Mahallesi'ndeki babaevine getirildi. Helallik alınmasının ardından cenaze, Dereköy Camisi'ne götürüldü.

Burada düzenlenen askeri törende İl Müftü Yardımcısı Abdullah Yılmaz tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Karabut'un cenazesi, Dereköy Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenazeye Karabut'un ailesinin yanı sıra İl Jandarma Komutanı Albay Ömer Ersever, Komutan Yardımcısı Albay Hakan Fırat, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Havza Emniyet Müdür Vekili Mustafa Balcı, AK Parti Havza İlçe Başkanı Kadir Kayan, CHP İlçe Başkanı Yunis Yılmaz, MHP İlçe Başkanı Ferhat Gültekin ile vatandaşlar katıldı.

Şanlıurfa Halfeti İlçe Jandarma Komutanlığında görevli Uzman Onbaşı Resul Karabut, dün Göksun-Kayseri kara yolu Göynük Mahallesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.





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