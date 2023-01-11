Samsun'da evinde yangın çıkan kişi dumandan etkilendi

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SAMSUN (AA) - Samsun'un İlkadım ilçesinde evinde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı.

Kadıköy Mahallesi 140 Sokak'ta 4 katlı apartmanın zemin katında yaşayan A.Ö'ye (80) ait evin oturma odasında sobadan kaynaklandığı tahmin edilen yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangında dumandan etkilenen A.Ö, ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, ikamette hasar oluştu.

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