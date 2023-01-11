Samsunspor, ilk yarının sonundaki çıkışını sürdürme peşinde

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SAMSUN (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, ligin ilk yarısının sonunda yakaladıkları çıkışı sürdürerek sezon sonunda Süper Lig'e çıkmak istediklerini söyledi.

Eroğlu, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, Antalya kampının çok verimli geçtiğini, hem fiziksel hem taktiksel hem de mental olarak iyi bir çalışma ortamı yakaladıklarını belirtti.

Antalya'da Bodrumspor ile hazırlık maçı yaparak takımın testten geçtiğini dile getiren Eroğlu, "Oyuncularımızın performansı yüksekti. Her açıdan lige konsantrasyonumuz yüksek. Bu kampın etkileri lige yansıyacak, bunu göreceksiniz." dedi.

Eroğlu, ligde 14 Ocak Cumartesi günü Altay ile sahalarında oynayacakları maçı değerlendirerek, "Altay, tecrübeli oyunculara sahip. Bana göre fena bir ilk yarı geçirmediler ama dersimizi iyi çalıştık. Gücümüzü sahada göstererek bu önemli maçtan galip ayrılmak istiyoruz. İlk yarıyı iyi bir çıkışla bitirdik. Kazanmaya kaldığımız yerden devam edeceğiz ve sezon sonunda söz verdiğimiz gibi Süper Lig'e çıkacağız." ifadelerini kullandı.





- "Sistem bizi başarıya taşıyacak"





Transferle çalışmaları hakkında bilgi veren Eroğlu, şunları kaydetti:

"Listemizdeki oyuncular Süper Lig'de forma şansı buluyor. Bu nedenle hemen almak konusunda sıkıntı yaşıyoruz. Başkanımız Yüksel Yıldırım ve icra kurulu üyelerimiz yoğun çaba harcayıp, titiz davranıyorlar. Samsunspor'un menfaatleri doğrultusunda hareket ediyorlar. Kısa zamanda ihtiyaç olan bölgelere takviye yapılacaktır. İlk yarıda yabancı kuralı nedeniyle lisansı çıkartılmayan Tomane, bizimle antrenmanlarda yer alıyor. Sağlık kontrollerinden geçen Moussa Guel de yarından itibaren çalışmalara katılacak. Devre arası transferlerden verim almak zordur. Nokta atışı yapmak lazım. Listemizdeki isimler alındığında daha da güçlü bir Samsunspor olacak. Sistem bizi başarıya taşıyacak. Bunu oyuncularımız çok iyi biliyor."





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