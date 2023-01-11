SAMDOB "Eni'nin kalbi" çocuk operasını yeni yılda da sahneledi

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SAMSUN (AA) - Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Eni'nin kalbi" çocuk operasını yeni yılda tekrar sahneye koydu.

SAMDOB, Atatürk Kültür Merkezi Zehra Yıldız Salonu'nda özgün yapıt olan ve geçen yıl prömiyeri yapılan "Eni'in kalbi" çocuk operasını bu yıl da çocukların beğenisine sundu.

Yönetmenliğini Şahan Gürkan'ın yaptığı eserde Eni ve Mano'nun, Kalplerevi'ne ulaşma çabası anlatılıyor.

SAMDOB orkestra sanatçılarının müziklerini seslendirdiği çocuk operasının orkestra şefliğini Tolga Taviş üstlendi. Kostümleri Gülnur Çağlayan Tuluk tarafından hazırlanan eserin ışık tasarımı Oğuz Murat Yılmaz'a ait.

Video projeksiyonu Murat Turgut tarafından gerçekleştirilen eserin dekorunu Hakkı Kandır, koreografisini ise Çağılhan Öztornacı yaptı.

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