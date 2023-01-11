"Türkiye'nin Girişimci Kadın Gücü Samsun Buluşması" yapıldı

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SAMSUN (AA) - Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) koordinatörlüğünde faaliyetlerini sürdüren TOBB Samsun Kadın Girişimciler Kurulu tarafından düzenlenen "Türkiye'nin Girişimci Kadın Gücü Samsun Buluşması"nda girişimci kadınlar, tecrübelerini paylaştı.

TOBB Samsun Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Mihraban Akyüz, Samsun TSO binasında düzenlenen etkinlikte, geleceği şekillendirecek kavramın girişimcilik olduğunu söyledi.

Kadınların her alanda çok yetenekli olduğuna işaret eden Akyüz, "Sahip olduğumuz yeteneklerimizin, bakış açımızın, güçlü enerjimizin, daha iyi dönüşüme fayda sağlamaya muktedir olduğumuzun farkındayız. Bu duyguyla kadın girişimciliğini geliştirmek ve güçlendirmek adına çıktığımız yolda çok kuvvetli bir bağ kurduk." dedi.

Bugün kadınların her alanda başarılarını izlemenin haklı gururunu yaşadıklarını dile getiren Akyüz, şunları ifade etti:

"Bu gurur bizi hep daha fazlasını hayal etmeye, daha fazla çalışmaya sevk ediyor. Kadın girişimci sayısı arttıkça kendimizi daha da sorumlu hissediyoruz. Kadın girişimciliğinin önündeki engellerin farkındayız. Özellikle finansa ve pazara erişim, network eksikliği, bilgiye erişim, yeterli mentorlük desteklerinin olmaması ve ilham verici rol modellerin çok tanıtılmaması gibi etkenler var. Bununla birlikte bir işi başlatırken, geliştirirken ve büyütürken en önemli engel, sosyal ve toplumsal roller, öncelikle bunları aşmamız gerekiyor."

Reeder kurucu ortağı Sezen Sungur Saral, 2009 yılında eşi Uygar Saral ile e-kitap okuyucu teknolojisiyle tanıştıklarını belirterek, "Benim satış ve pazarlama alanındaki iş tecrübem ve yeteneğim, Uygar'ın teknik taraftaki becerikliliği, bilgisayar mühendisi olması, bizi kendi çapımızda evde e-kitap okuyucularını yurt dışından getirip bir platformda satılan hikayeye dönüştürdü fakat daha sonra şunu keşfettik. Türk tüketicisinin yeni teknolojiye ulaşmaya ihtiyacı var." diye konuştu.



Modasan Raf Sistemleri Yönetim Kurulu Üyesi Sevgi Saygın'ın da hikayesini anlattığı programda girişimci kadınların soruları yanıtlandı.

Samsun TSO Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Tüfekçi'nin de katıldığı toplantının sonunda başarılı girişimcilere ödülleri verildi.





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