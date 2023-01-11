Samsunspor, Moussa Guel’i transfer etti

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SAMSUN (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, Fildişi Sahilli oyuncu Moussa Yann Cedric Guel’i kadrosuna kattı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Fransa'nın 3. Lig takımlarından Red Star FC forması giyen 23 yaşındaki kanat oyuncusu Moussa Guel ile anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Fildişi Sahilli futbolcu ile 2,5+1 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

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