Samsun'un Tekkeköy ilçesinde toprak kayması sonucu bir bina zarar gördü

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Tekkeköy ilçesinde, toprak kayması sonucu 4 katlı bir bina zarar görürken, ilk kattaki dairenin yatak odasına toprak ve taş parçaları doldu.



İstiklal Mahallesi 1596 Sokak'taki bir apartmanın çevresinde akşam saatlerinde toprak kayması yaşandı.

Kayan toprak ve taş parçaları ilk kattaki dairenin yatak odasına doldu. Büyük korku yaşayan daire sahibi Fatma Bıyık (45), yetkilileri arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine belediye ve polis ekipleri geldi. Bölgede güvenlik önlemi alındı.



Fatma Bıyık, AA muhabirine, yaklaşık iki hafta önce binalarının yanında inşaat çalışması yapıldığını söyledi.

Yapılan çalışma sonucunda kaya parçalarının altının boşaldığını, daha sonra da kaya parçalarının ve toprağın kaydığını dile getiren Bıyık, "Akşam saatlerinde yatak odasında, o sırada kimse yoktu, bir gürültü geldi. Geldik, baktık toprak taş her şey odanın içine geçmiş." diye konuştu.









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