Çarşamba'da kamyonet ile otomobil çarpıştı, 1 kişi yaralandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mustafa B. idaresindeki 57 HD 183 plakalı kamyonet, Samsun-Ordu kara yolu DSİ Kavşağı'nda sonucu aynı yönde seyreden Süleyman O'nun kullandığı 52 GS 485 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle savrulan 57 HD 183 plakalı kamyonet, kaldırımdaki ağaca çarparak durabildi. Kazada yaralanan kamyonetteki Güllü B, sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.





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