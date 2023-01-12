Çarşamba'da kundaklanan kamyonette hasar oluştu

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir kamyonette kundaklama sonucu hasar meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Kirazlıkçay Mahallesi Değirmenbaşı Caddesi'nde kimliği henüz belirlenemeyen kişiler, park halinde bulunan Murat D'ye ait 55 RC 672 plakalı kamyoneti, camını kırıp benzin dökerek ateşe verdi.



Aracın yandığını gören bir esnafın müdahalesi üzerine zanlılar, kaçtı. İhbar üzerine gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kamyonetteki yangın söndürüldü.



Yangın sonucu araçta hasar oluştu. Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.



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