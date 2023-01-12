Alaçam'da "Mutlu Çarşamba Projesi" uygulanıyor

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SAMSUN (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığının Türkiye genelinde yürüttüğü "Mutlu Çarşamba Projesi", Samsun'un Alaçam ilçesinde de gerçekleştiriliyor.



Proje kapsamında Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tesislerinde kaynaştırma sınıfında eğitim gören öğrencilere yönelik etkinlik düzenlendi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cansu Keskin Karaaslan, "Mutlu Çarşamba Projesi" kapsamında kaynaştırma sınıflarında eğitim gören çocukları bir araya getirerek farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.



Basketbol, voleybol, tenis, okçuluk, atletizm, bocce, futbol gibi branşlarda uzmanları Ayşe Şeyhoğlu ve ekibinin kontrolünde etkinlikler yaptıklarını anlatan Karaaslan, "Her hafta sportif ve kültürel anlamında etkinlikler yaparak engelli kardeşlerimizi topluma kazandırmayı amaçlıyoruz. Her çarşamba günü onlarla daha fazla vakit geçirmeye özen gösteriyoruz." dedi.

Etkinliğe katılan çocukların çok mutlu olduklarını vurgulayan Karaaslan, bu tür sportif ve kültürel etkinliklerinin devam edeceğini kaydetti.







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