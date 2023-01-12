Ailesinin üçüncü kuşak temsilcisi olarak Terme pidesi yapımını sürdürüyor

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SAMSUN (AA) - ELİF YAZICI - Samsun'da coğrafi işaretli Terme pidesinin ustalarından Burhan Sekmen, mesleği ailesinin üçüncü kuşak temsilcisi olarak sürdürüyor.



Coğrafi işaret tescili 2010'da alınan Terme pidesinin ustası 39 yaşındaki Burhan Sekmen, dedesi ve babasının ardından, pideyi en iyi şekilde yapmaya gayret gösteriyor.

Sekmen, ailede ilk olarak 1950'li yıllarda dedesi tarafından yapılmaya başlanan Terme pidesini, iş yerinde kaşarlı, kıymalı, pastırmalı, sucuklu, kavurmalı, kuşbaşılı gibi 13 çeşidiyle müşterilerine sunuyor.



- Lezzetinin sırrı hamurunun inceliği ve yumuşak olmasında



Burhan Sekmen, AA muhabirine, kendisinin işe 2000 yılında başladığını, işin mutfağından geldiğini söyledi.

Terme pidesinin, hamurunun inceliği ve odun ateşinde pişirilip yumuşak olmasıyla öne çıktığına dikkati çeken Sekmen, "Yumuşak olmasını istiyorsak odun ateşinde pişecek. İlk çıktığında kapalı pide olarak yapılmış. 1980-1990'lı yıllarda açık şekilde yapılıp kuşbaşılı çeşidi de eklenmiş. Dedelerimizden nasıl öğrendiysek o şekilde yapmaya devam ediyoruz. Lezzetimizi gelecek nesillere aktarmaya devam edeceğiz." dedi.

Terme pidesi olarak başka şehirlerin pideleriyle rekabet halinde olmadıklarını anlatan Sekmen, "İl dışı ve yurt dışına da gönderiyoruz. Türkiye'nin her yerine göndermeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Sekmen, ilçede geçen yıl aralık ayında düzenlenen "2. Pide, Pirinç ve Balık Festivali"nde 55 metrelik pide yaptıklarını anımsatarak, şunları kaydetti:

"55 metre uzunluğunda pide yapacağım dediğim zaman insanlar şaşırmışlardı. Ustalarımın da yardımıyla 10 saat süren çalışmalarımızla 55 metre pidemizi yaptık. Bir dahaki festivalde 55 metre pidenin yanında çok sayıda pide de dağıtmayı düşünüyorum. Misafirlerimize bu şekilde pidemizi tattırmaya çalışacağız."

Müşterilerden Kevser Koçer ise Terme pidesinin çok lezzetli olduğunu belirterek, "Pidenin en güzeli Terme'de yapılıyor bence. Diğer pideler de var ama Terme pidesinin yerini hiçbiri tutmuyor." dedi.

Nurcan Müftüoğlu da Terme pidesinin yerinin çok özel olduğunu, başka yerde aynı lezzeti alamadığını ifade etti.

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