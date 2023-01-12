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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun'da 11 bin 200 filtreli sigara kağıdı ele geçirildi

AA

Samsun'da 11 bin 200 filtreli sigara kağıdı ele geçirildi

SAMSUN (AA) - Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen operasyonda 11 bin 200 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Atakum ilçesinde belirlenen bir aracı takibe aldı.

İsmet İnönü Bulvarı'nda durdurulan araçta arama yapan ekipler, 11 bin 200 doldurulmuş makaron, bin TAPDK bandrolü ile bin boş sigara paketi ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan A.A. hakkında adli işlem yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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