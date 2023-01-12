Samsun'da 11 bin 200 filtreli sigara kağıdı ele geçirildi

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen operasyonda 11 bin 200 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Atakum ilçesinde belirlenen bir aracı takibe aldı.

İsmet İnönü Bulvarı'nda durdurulan araçta arama yapan ekipler, 11 bin 200 doldurulmuş makaron, bin TAPDK bandrolü ile bin boş sigara paketi ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan A.A. hakkında adli işlem yapıldı.

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