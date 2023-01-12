Samsun'da kargoyla gönderilen televizyonun içine zulalanmış uyuşturucu ele geçirildi

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SAMSUN (AA) - Samsun'da kargo kutusundaki televizyonun içine zulalanmış uyuşturucu ele geçirildi, karı koca gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım ilçesinde, irtibatlı olduğu kişilere uyuşturucu satışı yaptığı bilgisi bulunan O.A. ile ilgili çalışma başlattı.

Şüpheliye kargoyla yüklü miktarda uyuşturucu geldiği bilgisini alan ekipler, zanlının ikametine operasyon düzenledi.

İkamete gönderilen kargodaki televizyonun içine zulalanmış 296,76 gram metamfetamin ele geçirildi.

Evdeki aramada ise ekipler, 3 pakette 0,81 gram metamfetamin, 7 kapsül sentetik ecza hap, 2 hassas terazi ile uyuşturucu içme aparatı ele geçirdi.

Soruşturma kapsamında, O.A. ile olayla ilgisi olduğu tespit edilen karısı M.A. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.

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