GÜNCELLEME - Samsun'da kargoyla gönderilen televizyonun içine zulalanmış uyuşturucu ele geçirildi

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SAMSUN (AA) - Samsun'da kargo kutusundaki televizyonun içine zulalanmış uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı, karısı ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım ilçesinde irtibatlı olduğu kişilere uyuşturucu satışı yaptığı bilgisi bulunan O.A. ile ilgili çalışma başlattı.

Şüpheliye kargoyla yüklü miktarda uyuşturucu geldiği bilgisini alan ekipler, ikametine operasyon düzenledi.

İkamete gönderilen kargodaki televizyonun içine zulalanmış 296,76 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Evdeki aramada ise ekipler, 3 pakette 0,81 gram sentetik uyuşturucu, 7 kapsül sentetik ecza hapı, 2 hassas terazi ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.

Soruşturma kapsamında, O.A. ile olayla ilgisi olduğu tespit edilen karısı M.A. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan O.A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, karısı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



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