Kavak'ta KAVSİYAD Teşvik ve Bilgilendirme Toplantısı yapıldı

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SAMSUN (AA) - Kavak Sanayici İş İnsanları Yöneticileri ve Akademisyenleri Derneği (KAVSİYAD) tarafından teşvik ve bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Kaymakam Faruk Atar, Kavak Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, ilçe menfaatine önemli projeler hazırlandığını belirterek, "İlçemizde sanayinin gelişmesiyle istihdam konusunda da önemli adımlar atıldı. İlçemizde işsizlik sorununun kalmadığını söyleyebiliriz." dedi.

KAVSİYAD Başkanı Serdar Yerişkin çalışmaları ve projeleri hakkında bilgi verdi.



Daha sonra KOSGEB İl Müdürü Nebahat Livaoğlu, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Selahattin Altınsoy ile Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Samsun Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Burak Aydoğdu, KOSGEB ile OKA destekleri ve yatırım teşvik uygulamaları hakkında bilgilendirmede bulundu.

Toplantıya Belediye Başkanı Vekili Abdullah Ayaz, KOSGEB Samsun İl Müdürü Nebahat Livaoğlu, OKA Genel Sekreteri İbrahim Ethem Şahin ile iş insanları katıldı.







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