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SAMSUN (AA) - Terme'de, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün Vakti Kuşanma Projesi ve Değerler Eğitimi kapsamında "Termeli Şair ve Yazarlarla Okuma ve Yazma Yolculuğu" paneli düzenlendi.

Terme Temel Kır Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi konferans salonunda düzenlenen panelde eğitimci, yazar ve şairler öğrencilerle bir araya geldi.

Eğitimci yazar ve şair Ahmet Sezgin, burada yaptığı konuşmada, Termeli şairlerin bir araya gelerek panelin düzenlenmesinden dolayı mutlu olduğunu söyledi.



Kitap okuma kültürünün oluşmasının değerli olduğunu vurgulayan Sezgin, "Terme'nin sadece Amazon efsanesi, pirinci, limonatası, dondurması, kavak ağacıyla tanınmasını istemedik. Elbette maddi açıdan bunların tanınması önemlidir ancak bir şehre ruh veren, o şehirde yetişmiş gönül dostlarıdır, o şehrin kültüründen mayalanmış ve o kültürü yerelden ulusala taşımaya çalışan şair ve yazarlardır." dedi.

Panelde yazar ve şairler, başlama hikayelerini anlattı ve şiirlerinden bölümler okudu.

Moderatörlüğünü Sezgin'in yaptığı panele Terme İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Rahman Köse ile eğitimci şair ve yazarlar Baha Rahmi Özen, Yılmaz İmanlık, Celal Demir, Adnan Ocak, Azmi Taşdan, Zeki Ordu, Seyfi Günaçtı, Mehmet Türkan ve Selim Eroğlu katıldı.



Etkinlikte yazarlar, kitaplarını da imzaladı.







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