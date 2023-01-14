Alaçam Gençlik Merkezinde mısır yaprakları sanata dönüşüyor

SAMSUN (AA) - Alaçam Gençlik Merkezinde el sanatları eğitmeni Semra Uyar, mısır yapraklarından çeşitli eşyalar yapıyor.
Merkezin el sanatları atölyesi eğitmeni Uyar, hasat zamanı köy köy gezip topladığı mısır yapraklarını kurutuyor.
Uyar, daha sonra kuruttuğu yapraklarla çeşitli örgü tekniklerini kullanarak sepet, çanta, şapka, tepsi, servis altlığı, lambader, abajur gibi eşya ve objeler üretiyor.
Alaçam Gençlik ve Spor Müdürü Cansu Keskin Karaaslan, Alaçam Gençlik Merkezi tarafından her yıl açılan el sanatları kurslarında rölyef, ahşap boyama, takı tasarımı, jüt ip çalışması, makrome gibi alanlarda kursiyerlere eğitim verildiğini söyledi.
El sanatları eğitmeni Uyar'ın 9 yıldır Alaçam Gençlik Merkezince yürütülen yüzlerce proje ile çocuklara ve gençlere güzel becerileri kazandırmak için özveriyle görev yaptığını dile getiren Karaaslan, ayrıca unutulmaya yüz tutmuş sanat dallarının yeni nesillere aktarılması için de çalıştıklarını kaydetti.