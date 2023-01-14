Okçulukta hedef Avrupa şampiyonluğuna ulaşmak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Okçulukta hedef Avrupa şampiyonluğuna ulaşmak

AA

Okçulukta hedef Avrupa şampiyonluğuna ulaşmak

SAMSUN (AA) - İLYAS GÜN - Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, 13-18 Şubat tarihlerinde Samsun'da düzenlenecek Okçuluk Salon Avrupa Şampiyonası'nda milli takım olarak birinciliği hedeflediklerini söyledi.

Topaloğlu, AA muhabirine, 2023 yılının ilk uluslararası turnuvasının, Samsun'da şubat ayında yapılacak Okçuluk Salon Avrupa Şampiyonası olduğunu belirtti.

Şampiyonaya en iyi şekilde hazırlanacaklarını dile getiren Topaoğlu, "Salon Avrupa Şampiyonası'na 28 ülkeden yaklaşık 300 sporcu katılacak. Bu şampiyona için milli takım seçmelerimiz yine Samsun'da gerçekleşecek. Hedefimiz, her zaman olduğu gibi Okçuluk Salon Avrupa Şampiyonası'nda da ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek ve yarışmaları takım olarak birinci bitirmek." dedi.

Samsun'daki okçuluk salonunun Avrupa standartlarında olduğunu vurgulayan Topaloğlu, şöyle devam etti:

"Hatta Avrupa'da olmayan bir salona sahibiz. Samsun'da 10 günde federasyon olarak birkaç turnuva yapacağız. 6-13 Şubat tarihlerinde milli takımımızın kampı olacak. Sonrasında 13-18 Şubat tarihlerinde Avrupa Şampiyonası gerçekleşecek. Tüm Samsunluları Avrupa Şampiyonası'nda tribünlere milli takımımızı desteklemeye davet ediyorum. Samsun'da okçuluğun çok ciddi boyutlara ulaştığını da görüyoruz."


- "Sporcu sayımız her geçen gün artıyor"

Topaloğlu, Türk okçuluğunun altyapısının gelişmesine büyük önem verdiklerine işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türk okçuluğunun gelişmesinde ve sporcu sayısının artmasında Mete Gazoz'un olimpiyat altın madalyasının çok büyük önemi var ama temel nedenimiz, 2013 yılında başlattığımız projedir. Mete Gazoz da zaten o projenin içinden çıkmış bir sporcumuzdur. O projede gençlere, yani altyapıya verdiğimiz değer, bugün okçuluğu bu duruma getirmiştir. İlgiden çok memnunuz ve mutluyuz. Sporcu sayımız ve kulüp sayımız her geçen gün artıyor. Bunlar memnuniyet vericidir. Tabii burada federasyonumuzun gençlere yönelik çalışmaları, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın federasyonumuza verdiği destek çok önemli etkenler. Bakanımıza da şükranlarımızı sunuyoruz. Onların bu büyük desteğine cevap vermeye çalışıyoruz. Türk okçuluğunu tüm dünyada en iyi şekilde temsil etmenin çalışmaları içerisindeyiz."


- 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nın son kota yarışması Türkiye'de

Türkiye'nin okçuluktaki başarılarının devam edeceğinin altını çizen Topaloğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye, okçuluk olarak dünya markası çoktan oldu. Bunun en güzel örneği, Mete Gazoz'un olimpiyat şampiyonluğu ve ondan önce Türkiye'de düzenlediğimiz uluslararası yarışmalardır. Türkiye, dünyada okçuluk anlamında saygın ülkelerin başında, hatta en başında gelir. Son olarak Antalya'da Dünya Okçuluk Federasyonunun yönetim kurulu toplantıları yapıldı. Bu toplantılar sonucunda 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nın son kota yarışmasının Antalya'da yapılmasına karar verildi. Bu, bizim açımızdan çok ciddi başarıdır. Çünkü o yarışmaya tüm ülkeler talipti, herkes yarışmayı organize etmek için sıraya girmişti ama bizler yaptığımız kulis çalışmasıyla yarışmayı Türkiye'ye, Antalya'ya almayı başardık. Bu da Türk okçuluğunun dünyadaki yerini ve saygınlığını gösteren en iyi başarıdır."


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Alaçam Gençlik Merkezinde mısır yaprakları sanata dönüşüyor
YEREL HABERLER Alaçam Gençlik Merkezinde mısır yaprakları sanata ...
"Termeli Şair ve Yazarlarla Okuma ve Yazma Yolculuğu" paneli
YEREL HABERLER "Termeli Şair ve Yazarlarla Okuma ve Yazma Yolculuğu" ...
19 Mayıs Ziraat Odasından yangında hayvanları telef olan aileye yardım
YEREL HABERLER 19 Mayıs Ziraat Odasından yangında hayvanları telef ...
Samsun'da bir kişi evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Samsun'da bir kişi evinde ölü bulundu
Adalet Bakan Yardımcısı Yılmaz, Samsun'da kitap bağış standının açılışına katıldı
YEREL HABERLER Adalet Bakan Yardımcısı Yılmaz, Samsun'da kitap bağış ...
Kaymakam Atar'dan Emirli İlkokulu ve Ortaokulu'na ziyaret
YEREL HABERLER Kaymakam Atar'dan Emirli İlkokulu ve Ortaokulu'na ...
Samsunspor, sahasında yarın Altay'ı konuk edecek
YEREL HABERLER Samsunspor, sahasında yarın Altay'ı konuk edecek
Okçulukta 2023 Salon Federasyon Kupası, Samsun'da sona erdi
YEREL HABERLER Okçulukta 2023 Salon Federasyon Kupası, Samsun'da ...
Salıpazarı ilçesinde bir araçta 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
YEREL HABERLER Salıpazarı ilçesinde bir araçta 3 ruhsatsız tabanca ...
Samsun'da inşaat iskelesinden düşen işçi yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Samsun'da inşaat iskelesinden düşen işçi yaşamını ...
Samsun'da tarihi eser operasyonunda 2 zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Samsun'da tarihi eser operasyonunda 2 zanlı yakalandı
(Görüntülü)OTOMOBİLİN TRAMVAY DURAĞINA ÇARPTIĞI KAZA KAMERADA
YEREL HABERLER (Görüntülü)OTOMOBİLİN TRAMVAY DURAĞINA ÇARPTIĞI KAZA ...
"Bir Bafra Hikayesi" yarışmasının tanıtım toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER "Bir Bafra Hikayesi" yarışmasının tanıtım toplantısı ...
Salıpazarı'nda "Kınalı Ali" tiyatro oyunu sahnelendi
YEREL HABERLER Salıpazarı'nda "Kınalı Ali" tiyatro oyunu sahnelendi
Samsun'da 2 firari hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Samsun'da 2 firari hükümlü yakalandı
Terme'de yoğun sis trafiği olumsuz etkiledi
YEREL HABERLER Terme'de yoğun sis trafiği olumsuz etkiledi
Otomobilin tramvay durağına çarptığı kaza kamerada
YEREL HABERLER Otomobilin tramvay durağına çarptığı kaza kamerada
Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli ...
Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde kaçak avcılık yapan 2 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde kaçak avcılık ...
Samsunspor'da Tomane'nin lisansı yeniden çıkartıldı
YEREL HABERLER Samsunspor'da Tomane'nin lisansı yeniden çıkartıldı
Kavak'ta KAVSİYAD Teşvik ve Bilgilendirme Toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Kavak'ta KAVSİYAD Teşvik ve Bilgilendirme Toplantısı ...
Samsun'dan kısa kısa
YEREL HABERLER Samsun'dan kısa kısa
Samsun ve Tokat'taki trafik kazaları KGYS kameralarına yansıdı
YEREL HABERLER Samsun ve Tokat'taki trafik kazaları KGYS ...
İl Tarım ve Orman Müdürü Sağlam'dan buzağı bakımı açıklaması
YEREL HABERLER İl Tarım ve Orman Müdürü Sağlam'dan buzağı bakımı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.