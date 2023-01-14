Okçuluk Salon Milli Takım Seçme Yarışması Samsun'da başladı

SAMSUN (AA) - Okçulukta 2023 Salon Milli Takım Seçme Yarışması Samsun'da başladı.
Türkiye Okçuluk Federasyonu, Samsun'da 14-19 Şubat tarihlerinde düzenlenecek Salon Avrupa Şampiyonası öncesinde milli takım seçme yarışması düzenledi.
Samsun İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleştirilen yarışmada sporcular klasik, makaralı, barebow kategorilerinde atış yaptı.
Türkiye Okçuluk Federasyonu Teknik Kurul Başkanı Alper Aytaçoğlu, AA muhabirine, Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek milli oyuncuları belirlemek için yarışma düzenlediklerini söyledi.
Milli takım kadrosunu oluşturacak sporcuları bu yarışmayla belirleyeceklerine dikkati çeken Aytaçoğlu, "Klasik, makaralı, barebow kategorilerinde Avrupa Şampiyonası'na katılacağız. Milli takımımızda 24 sporcumuz olacak. Ülkemizi Avrupa Şampiyonası'nda en iyi şekilde temsil edeceğiz." dedi.
Seçme müsabakaları, yarın sona erecek.