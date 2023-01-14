Samsun'da yangın çıkan evde bir kişi yaşamını yitirdi

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Canik ilçesinde bir evde çıkan yangın sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Dereler Mahallesi'nde Sebahattin Taşçı'ya (77) ait tek katlı evde yangın çıktı. Yangını fark edenlerin ihbarı üzerine gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti.

İtfaiyenin çalışması sonucu söndürülen yangının ardından yapılan incelemede, evde bulunan Taşçı'nın öldüğü belirlendi.

Ceset, incelemenin ardından otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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