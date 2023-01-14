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SAMSUN (AA) - Samsun'da, ayağına misina dolanan martıyı deniz polisi kurtardı.

Tekkeköy ilçesindeki organize sanayi bölgesinde Karadeniz kıyısında botla devriye gezen İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesi ekipleri, deniz kenarında yer alan bakır madeni işletmesinin yaklaşık 10 yüksekliğindeki çatısında bir martının çırpındığını fark etti.

Bottan inerek çatıya çıkan polis memuru, ayağına misina dolanan martıyı bulunduğu yerden aldı. Martı, ayağına dolanan misina çıkarıldıktan sonra doğaya salındı.

Polis memurunun martıyı kurtarması, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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