DENEYAP Teknoloji Atölyeleri için Samsun'da uygulama sınavı yapıldı

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SAMSUN (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) işbirliğiyle başlatılan DENEYAP Teknoloji Atölyeleri için Samsun'da uygulama sınavı gerçekleştirildi.

Deneyap seçme sınavı için başvuran 4 bin 168 aday arasından geçen yıl 12-22 Aralık tarihlerinde yapılan e-sınava 2 bin 338 kişi katıldı.

İlk aşamayı başarıyla geçen 858'i ortaokul, 233'ü lise olmak üzere toplam 1091 öğrenci, Samsun'daki DENEYAP Teknoloji Atölyeleri sınavına davet edildi.

TÜYAP Fuarcılık Samsun Fuar Merkezi'ndeki ikinci aşama sınavına katılanlar, bu yıl "Araç Tasarımı" olarak belirlenen tema doğrultusunda ter döktü.

Öğrenciler kendilerine verilen malzeme kitiyle özgün fikirler ortaya koyarken, teknik bilgileriyle de projelerini oluşturdu. Sınavda öğleden önceki oturumda lise, öğleden sonraki oturumda ise ortaokul öğrencileri kendilerine tanınan süre içinde araç tasarladı.

Daha sonra projelerini jüriye sunan öğrenciler, teknik bilgilerin yanı sıra kendini ifade edebilme, özgün düşünme, yenilik katabilme, konuyla ilgili bilgi sahibi olma gibi çeşitli beceriler yönünden de değerlendirildi.

Sınavı başarıyla geçen 400 öğrencinin eğitim almaya hak kazanacağı bildirildi.

- "Bizim açımızdan TEKNOFEST bir iklim"

T3 Vakfı Genel Müdürü Ömer Kökçam, AA muhabirine, TEKNOFEST KARADENİZ'i geçen yıl Samsun'da coşkulu şekilde gerçekleştirdiklerini hatırlattı.

TEKNOFEST'in gittiği yerlerde kalıcı izler bıraktığına işaret eden Kökçam, "TEKNOFEST hangi şehre giderse gitsin, önceliğimiz Kalıcı İzler Komisyonu oluşturmak. Bu komisyonu Samsun'da da oluşturduk. Samsun Valimizin başkanlığında Büyükşehir Belediyesi, Çarşamba, Vezirköprü ve Canik belediyelerimiz ile üniversitelerimiz vasıtasıyla yaptık." dedi.

Kalıcı İzler Komisyonu marifetiyle Samsun'da bir bilim merkezi, üç Bilim Türkiye kapsamında atölye merkezleri, 6 Deneyap atölyesi, 2 keşif kampüsü inşaatı yapıldığını anlatan Kökçam, bu merkezlerin kapılarını çocuklara açmaya başladıklarını dile getirdi.

Kökçam, Samsun'daki sınavda başarılı olan 400 öğrencinin Deneyap atölyelerinde eğitime başlayacaklarını belirterek, şöyle konuştu:

"TEKNOFEST'i 2020 yılında Gaziantep'te yapmıştık. Gaziantep'te de Deneyap ve bilim atölyelerimize 10 bin öğrenci başvuru yaptı. Orada yapılan e-sınav uygulamasının ardından bugün orada da 1800 öğrencimizi uygulama sınavına alıyoruz. İnşallah orada 600 öğrencimiz, bu merkezlerimizde eğitimine başlamış olacak. Bizim açımızdan TEKNOFEST bir iklim. TEKNOFEST'in bir şehrin iklimini, kültürünü dönüştürmesi gerekiyor. O yüzden buralarda bu merkezlerimizin inşasının yapılması, çocuklarımıza bu imkanlarımızın sunulması çok değerli. Bu süreçteki tüm paydaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bizim açımızdan TEKNOFEST'in gittiği şehir, oradaki teknoloji hamlesinin ve ikliminin yaşadığı şehir anlamına gelir. O yüzden bu fotoğrafı görmek bizim açımızdan gurur meselesidir. Buradaki her çocuğumuzun bu ülkenin geleceğinde büyük işler başaracağına inanıyoruz."

Deneyap sınav alanını ziyaret eden Samsun Valisi Zülkif Dağlı ile Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, öğrencilerle sohbet etti.

Çocukların teknoloji odaklı olduklarına dikkati çeken Dağlı, "TEKNOFEST'in yansımalarını Samsun'da görüyoruz. Öğrencilerin ilgisi çok güzel. 4 binin üzerinde öğrencimizin başvurması çok güzel." ifadesini kullandı.

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