Çarşamba'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekiplerince Ç.A'nın üstü ile Kirazlıkçay Mahallesi'ndeki adresinde arama yapıldı.



Aramada 182 gram kubar esrar ile 2 sentetik ecza hapı ele geçirildi, Ç.A. gözaltına alındı.





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