Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs
Hakemler: Oğuzhan Aksu, Mehmet Şahan Yılmaz, Mehmet Şengül
Yılport Samsunspor: Szumski, Alim Öztürk, Celil Yüksel (Dk. 90 Guel), Fofana (Dk. 70 Ahmet Sağat), Cihan Kahraman (Dk. 70 Yusuf Abdioğlu), Zeki Yavru, Yunus Emre Çift, Ali Kaan Güneren, Soner Gönül, Osman Çelik, Tanque (Dk. 78 Tomane)
Altay: Ozan Evrim Özenç, Naderi, Björkander (Dk. 46 Kutay Yokuşlu), Ceyhun Gülselam, Eren Erdoğan (Dk. 85 Yusuf Tekin), Tolga Ünlü, Salih Sarıkaya, Paixao, Mehmet Gündüz (Dk. 67 Deniz Kadah), Efe Sarıkaya (Dk. 67 Özgür Özkaya), İbrahim Öztürk
Goller: Dk. 24 Alim Öztürk, Dk. 63 Fofana (Yılport Samsunspor), Dk. 68 Salih Sarıkaya (Altay)
Sarı kartlar: Dk. 26 Celil Yüksel, Dk. 90 Tomane (Yılport Samsunspor), Dk. 36 Efe Sarıkaya, Dk. 90+3 Salih Sarıkaya (Altay)
SAMSUN (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında Yılport Samsunspor, sahasında Altay'ı 2-1 mağlup etti.