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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun'da firari hükümlü yakalandı

AA

Samsun'da firari hükümlü yakalandı

SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ve Çarşamba 3. Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri tarafından yapılan uygulama sırasında İ.A'nın (26) adli sicil kaydı sorgulandı.

Sorguda İ.A'nın 20 ayrı suçtan 29 yıl 7 ay hapis kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu belirlendi. İ.A, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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