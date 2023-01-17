TKDK Samsun İl Koordinatörü Özbey, AA'nın yılın fotoğrafları oylamasına katıldı

SAMSUN (AA) - Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Samsun İl Koordinatörü Yusuf Özbey, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Özbey, AA Samsun Bölge Müdürü Halil Demir'i ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.
AA foto muhabirleri ile muhabirlerin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Özbey, haber kategorisinde Kahraman Bekçili'nin "Kömür karası gözyaşları", spor kategorisinde Elif Öztürk Özgöncü'nün "Şampiyonlar", çevre ve yaşam kategorisinde de Bestami Bodruk'un "Masalcı nine ve Muciddin amca" fotoğraflarına oy verdi.
AA'nın çalışmaları hakkında bilgi veren Demir ise ziyaretleri dolayısıyla Özbey'e teşekkür etti.