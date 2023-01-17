Samsun'da 70 yaşındaki kadın 10 yıldır iki kursa gidip kendini geliştiriyor

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SAMSUN (AA) - FATİH MEHMET KÜRKÇÜ - Samsun'da yaşayan 70 yaşındaki kadın, halk eğitimi merkezi bünyesindeki kurslara katılarak kendini geliştirmeye çalışıyor.

Eşi 10 yıl önce vefat ettikten sonra kursa katılmaya karar veren Emine Gülşen, İlkadım Halk Eğitimi Merkezinde (HEM) nakış ve Kur'an kursuna başladı.

Kur'an kursunu, birkaç yıl gidip okumasını iyice geliştirdikten sonra tamamlayan Gülşen, nakış kursuna bir süre daha devam etti.

Sonraki süreçte mefruşat ve giyim kurslarına yoğunlaşan Gülşen, hafta içi her gün bu iki kursa katılıyor.

Haftada toplam 40 saat kurs gören Gülşen, yaptıklarıyla hem gelir elde ediyor hem de torunlarına çeyiz hazırlıyor.

İki çocuk ve iki torun sahibi Emine Gülşen, AA muhabirine, 1994 yılında tütün fabrikasından emekli olduğunu ancak çalışmayı hiç bırakmadığını söyledi.

Aynı yastığı paylaştığı 43 yıllık eşinin vefatı sonrasında kendisini kurslara vererek mutlu olduğunu anlatan Gülşen, şöyle devam etti:

"İkinci emekliliği burada olacağım inşallah. Burada zaman çok güzel ve değerli geçiyor. Stresimi burada atıyorum. Birbirimizden bilgi alıyoruz, yaptığımız ürünleri satabiliyorum. Kursa gittiğimi bilenler benden dikiş istiyor. Ben de onlara kurslara katılmalarını öneriyorum, 'Ben bu yaşta gidiyorum, siz de gelin öğrenin' diyorum. Yorulmuyorum kurslarda, zevkle geliyorum. Sabah geliyorum, akşama kadar buradayım. Sağlığım olduğu sürece devam edeceğim."

Kıyafet, perde, yatak örtüsü, nevresim ve çarşaf dikmekle uğraştığını, çevresinden gelen tekliflerin çoğunu geri çevirmek zorunda kaldığını belirten Gülşen, daha çok torunlarının çeyizi için çalıştığını, bir torununun çeyizini tamamladığını kaydetti.

Sadece tansiyon ilacı kullandığını, onun dışında sağlık sorunu bulunmadığını dile getiren Gülşen, "Buraya gelmek benim için terapi. Herkese kendilerini geliştirecek kurslara katılmalarını tavsiye ederim." ifadesini kullandı.

- "Sabah birlikte gelir, akşam birlikte kapatır gideriz"

İlkadım HEM'de görevli öğretmen Tuba Tunçbilek, giyim kursu verdiği Emine Gülşen'in azmi ve çalışkanlığıyla gençlere örnek olduğunu söyledi.

Tunçbilek, "Sabah birlikte gelir, akşam birlikte kapatır gideriz. Yaşam enerjisi çok yüksek. Çok çalışkan ve bu işi severek yapıyor. Burada çok mutlu, ürettikleriyle de ayrı mutlu oluyor. Emine teyzemiz aktif olarak iki kursa katılıyor. İkisine de aksatmadan devam ediyor." diye konuştu.

Kursiyerlerden Şengül Cernak, Emine Gülşen'i çok sevdiklerini dile getirerek, "Çalıştığı için onu takdir ediyoruz. Bize örnek oluyor." dedi.

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