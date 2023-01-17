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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsunspor'a ek gelir sağlayacak "Taraftar Çayı"nın tanıtımı yapıldı

AA

Samsunspor'a ek gelir sağlayacak "Taraftar Çayı"nın tanıtımı yapıldı

SAMSUN (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'a ek gelir sağlayacak "Taraftar Çayı"nın tanıtımı gerçekleştirildi.

Samsunspor Kulübü Derneği Başkan Vekili Savaş Boyar, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlenen tanıtım toplantısında, taraftar çayının kulübe katkı sağlayacağını söyledi.

Bir firma ile anlaşarak Samsunspor markası adı altında taraftar çayı çıkardıklarını anlatan Boyar, "Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılında şehrimizin markaları futbol ve basketbol takımlarımıza şampiyonluklar çok yakışacak ve inşallah gerçekleşecek. Samsunspor Kulübü Derneği olarak imzaladığımız bu proje, derneğimize maddi ve manevi katkı sağlayacak. Maddi katkı bir gelir olacak, manevi katkı da takımımızın güzide renkleriyle piyasada bir çay satışı gerçekleşmiş olacak. Bu kampanyanın ileriki yıllarda da sürmesini diliyoruz. Samsunsporlu olarak ilk defa böyle bir organizasyonla çayımızın hanelere girmesi bizleri mutlu ediyor. Taraftarlarımızı çayımızı almaya davet ediyorum." diye konuştu.

Dernek yönetim kurulu üyesi Arzu Uslu ise taraftar çayının yarından itibaren raflarda yerini alacağını belirterek, "Bir yudum çayda biz de varız, sloganı ile kulübümüze katkı sağlayacak olan çayı, önce kentimizde sonra Türkiye'nin dört bir yanında yaşayan Samsunsporlular hatta diğer taraftarların da damak tadına sunduk. Birinci sınıf kalitede olan çayımıza her kesimin ilgi göstereceğini ve özellikle takımına Samsunsporluların böyle sahip çıkacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Samsunspor İcra Kurulu Üyesi Soner Soykan da anlaşmanın herkese hayırlı olmasını diledi.

Tanıtım toplantısında Samsunsporlu futbolcu Celil Yüksel ile basketbol takımının oyuncuları da hazır bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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