Samsun'da evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 kadın zanlı yakalandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'da düzenlenen operasyonda hırsızlık zanlısı 3 kadın gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, İlkadım ilçesinde 4 evin kapısının "dil düşürme" yöntemiyle açılarak içeriden yaklaşık 60 bin liralık ziynet eşyası çalındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, belirledikleri 3 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Operasyon düzenleyen ekipler, zanlıları adreslerinde gözaltına aldı.

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